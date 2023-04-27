خبير بالسياسات الدولية يعلق على الاحداث بالسودان.. ماذا قال؟

كشف الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، عن تفاصيل سيطرة أحد أطراف الصراع على معهد بيولوجي في السودان.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"،، إنه في حالة الانهيار الشديد للقطاع الصحي في السودان بحكم الخلل الذي قامت به ميليشيا الدعم السريع بتكسير دور الدولة ومقاومة الجيش، فإنها معرضة لأمراض وبائية.

وأضاف، أننا أمام مؤامرة رديئة لإيقاع السودان في كثير من الأزمات وأهمها أزمة الأوبئة، لأنه في حالة عدم السيطرة على الحاضنات أو الحافظات لتلك الأوبئة التي كانت من الأساس لمقاومة الأمراض وبالتالي تجعل السودان معرضة لأمراض وبائية تزيد من الألم والمشكلة في السودان، وبالتالي لدول الجوار.

وأشار، إلى أن الأمر الآن هو الحفاظ على الأمن الصحي ومقاومة كل عمليات السلب والنهب والتي تحدث في تاريخ أكبر دولة في إفريقيا، وخصوصًا أن الذين يقومون بهذا الأمر من الميليشيات يرتدون اللباس العسكري.

وتابع: "نحن أمام مؤامرة كبيرة وخطر بيولوجي محدق بالسودان".

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