القاهرة تتصدر وهذه مرتبة بغداد.. قائمة بأرخص المدن حول العالم

بغداد - ياسين صفوان - أين أرخص أسعار المطاعم؟ هل مدينتك ضمنها؟

زيارة المطاعم مع الأسرة والأصدقاء باتت تقليدا في العديد من دول العالم، بما في ذلك في العالم العربي، وفيما يلي جدول بياني يظهر مدن بأرخص أسعار المطاعم:

فهناك دول رخيصة جدا للعيش فيها، ولا تكلف الحياة فيها كثيرا من المال، في المقابل هناك دولا يتطلب العيش فيها الكثير من المال.

لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد العناية الطبية وعلى صعيد الخدمات.