انت الان تتابع خبر فيديو استفز الأميركيين.. يوتيوبر قدم طعاماً لمشرد ثم أكله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فقد نشر الفيديو لشاب Trevon Sellers، الذي يمتلك قناة صغيرة على "يوتيوب" تسمى "whatsuptre"، والتي تضم 8800 مشترك، قبل أن يقوم بحذفه لاحقاً،

وفي أحدث فيديو للشاب، والذي أعيد تحميله على تويتر بواسطة مستخدمين مختلفين وحصل على ملايين المشاهدات، يمكن رؤية الـ "يوتيوبر" يقف خارج مطعم "وينديز" للوجبات السريعة، ويناقش موضوع التشرد في لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا.

وقال "مهمتي اليوم هي التأكد من تقليل عدد الجوعى في الشوارع".

ثم يُقطع الفيديو ليُظهر رجلاً جالساً على الرصيف، حيث الشاب عما إذا كان بإمكانه شراء وجبة تشمل برغر وبطاطس ومشروب.

وفي وقت لاحق، عاد اليوتيوبر إلى الرجل مع المشروب وكيس يحتوي على الطعام، قائلاً: "أريدك أن تستمتع بهذا"، حيث بدأ في إخراج الطعام من الكيس.

ثم قام بفتح البرغر، وأخذ قضمه منها، وبدأ في تناول البطاطس المقلية. وقال وهو يلتقط المشروب ويبتعد عن الرجل: "حسناً، اعتني بنفسك، أتمنى لك يوماً سعيداً".



وعندما قامت العديد من حسابات تويتر المعروفة بمشاركة المقطع، مشيرة إلى أنه "مزحة"، غضب المشاهدون وقالوا إن ما فعله اليوتيوبر كان قاسياً وفيه إهانة للمشردين.

ولم يشر "ترافلر" صراحة إلى الرجل في الفيديو على أنه مشرد، وأشار عدد من مستخدمي تويتر إلى أنه كان من الممكن أن يكون المقطع قد تم تصويره، وأن الرجل الموجود في الشارع في الفيديو ربما يكون ممثلاً مدفوع الأجر.

مع ذلك، قال العديد من المستخدمين إن المشاعر الكامنة وراء الفيديو لا تزال خاطئة من الناحية الأخلاقية حتى لو تم عرضه، متهمين اليوتيوبر بنشر الفيديو المثير للجدل من أجل خلق رد فعل ونشر المقطع بشكل واسع.