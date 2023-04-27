تعرف على جهود الدولة المصرية فى إجلاء "الرعايا الأجانب" من السودان

سلطت قناة روسيا اليوم علي موقعها الضوء علي جهود الدولة المصرية في احتواء الأزمة القائمة في السودان، وإدارتها ملف عودة الرعايا المصريين والاجانب من جهة واستقال الاشقاء السودانيين الهاربين من ويلات النزاع.



وفي تقريرها، قالت روسيا اليوم إن العديد من دول العالم لجأت إلى مصر لنقل رعاياها، حيث ساعدت القاهرة العديد من البلدان لنقل رعاياها بأمان عبر الحدود المصرية.



ونقلت التقرير عن الموقع الرسمي للسفارة الصينية لدي القاهرة، قوله إن الوضع الأمني في السودان تدهور بشكل حاد مؤخرا، وتم إجلاء المواطنين الصينيين من تلقاء أنفسهم ودخلوا مصر من الحدود السودانية المصرية، حيث أولت السفارات الصينية في السودان ومصر اهتماما وثيقا للمواطنين الصينيين وساعدتهم بنشاط على إخلاء السودان ودخول مصر.



وذكرت السفارتان الصينيتان في السودان ومصر المواطنين الصينيين الذين يخططون للإجلاء إلى مصر بإيلاء اهتمام وثيق للوضع المحلي، وتعزيز احتياطات السلامة الشخصية، واتخاذ قرار دقيق بشأن طريق الإخلاء عندما تكون السلامة مضمونة، والتأكد من التخطيط لمسار رحلتك قبل المغادرة، وفكر مسبقًا في صيانة المركبات وإمدادات الوقود واحتياطيات المواد، والانتباه إلى سلامة السفر وتجنب مناطق الحرب، وفي حالة الطوارئ ، يمكنك الاتصال بالسفارة للحصول على المساعدة.



ونقلت روسيا اليوم عن المتحدث باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إنه تم إجلاء الدفعة الأولى من الموظفين الصينيين بأمان إلى الدول المجاورة للسودان وبمقدمتها مصر.