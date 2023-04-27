وفاة وإصابة 24 شخصًا في قصف روسي على ميكولايف الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - توفى شخص وأُصيب 23 آخرون بينهم طفل في هجوم صاروخي روسي على مبان في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حسب ما أعلنت قيادة العمليات الجنوبية فى كييف.

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وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تليغرام “خلال الليل، قصفت روسيا ميكولايف بأربعة صواريخ كاليبر أُطلقت من البحر الأسود”.

وتابع “الأسلحة عالية الدقة استهدفت منازل، ومبنى تاريخيا، ومبنى متعدد الطوابق. حتى الآن، رصدنا سقوط قتيل و23 جريحا بينهم طفل”.

وأظهر مقطع فيديو نشره زيلينسكي مباني لحقت بها أضرار شديدة وتحطمت نوافذها فيما تتصاعد أعمدة الدخان

من فوقها.

وقال فيتالي كيم حاكم ميكولايف إن خدمات الطوارئ أخمدت عدة حرائق وإنها لا تزال تعمل على رفع الأنقاض.

وتنفي روسيا تعمد استهداف المدنيين في هجومها على أوكرانيا الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين وتدمير بلدات.

وكان عدد سكان ميكولايف، وهي مدينة ساحلية ومركز لبناء السفن، نحو 470 ألفا قبل الهجوم، وتعرضت لقصف روسي مكثف طوال أشهر الحرب.

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