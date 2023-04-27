وزير النقل المصري يوجه بتسيير رحلات سكة حديد إضافية لاستيعاب كثافة العائدين من السودان

وجه كامل الوزير وزير النقل المصري الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالدفع بعدد ثلاثة قطارات إضافية لاستيعاب كثافة العائدين من دولة السودان، وتسهيل عملية انتقالهم من الوجه القبلي إلى القاهرة الأربعاء والخميس، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كل أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين من السودان.

وقالت الوزارة، في بيان لها إن القطارات التي تم الدفع بها هم قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة (أسوان / القاهرة) يقوم من أسوان اليوم الأربعاء الساعة ٨ مساء ويصل القاهرة الساعة ٨:١٥ صباح غدا الخميس، كما تقرر تشغيل قطار 1941 مخصوص إسباني (أسوان / القاهرة) يقوم من أسوان اليوم الأربعاء الساعة ٢٢:٣٠ مساء ويصل القاهرة الساعة ١١:١٥ صباح غدا الخميس.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تشغيل قطار 1939 مخصوص VIP (أسوان / القاهرة) ليقوم من أسوان غدا الخميس الساعة ١٩:٢٥ مساءا ويصل القاهرة الساعة 7:40 صباح بعد غدا الجمعة، كما تقرر تشغيل قطار ١٩٤٠ مخصوص أسباني (القاهرة / أسوان) ليقوم من القاهرة اليوم الأربعاء الساعة ٢١:٥٠ مساء ويصل أسوان يوم غدا الخميس الساعة ١٠:٠٥ صباحا.

وتابعت أنه تقرر تشغيل قطار ١٩٣٨ مخصوص ثالثة مكيفة (القاهرة / أسوان) يقوم من القاهرة يوم الأربعاء الساعة ٢٢:٤٠ مساءا ويصل أسوان اليوم الخميس الساعة ١٢:٠٠ مساء.

وأشارت الوزارة إلى الاستعداد بعدد اثنين قطار روسي ثالثة احتياطي بأسوان لقيامهم بنقل الركاب في أي وقت إذا تتطلب الأمر ذلك.