شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الناطق باسم الجيش السوداني يؤكد أن قوات الدعم السريع أخرجت نزلاء من عدد من السجون بينها كوبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الناطق باسم الجيش السوداني،، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية، إن قوات الدعم السريع أخرجت نزلاء من عدد من السجون بينها كوبر.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني،أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.