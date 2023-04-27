شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالتزامن مع الأحداث.. "الهجرة" تعلن تشكيل لجنة أزمة لتسهيل عودة الطلبة الدارسين في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، آخر مستجدات أوضاع الجالية المصرية في السودان، في ظل الاشتباكات الحالية الدائرة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.



وقالت "سها جندي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" الأربعاء، "شغلين على اتجاهات كثيرة في إطار لجنة الأزمة الوطنية المشكلة من العديد من الجهات الوطنية وزارات أو جهات سيادية وكل واحد يقوم بدوره لتسهيل التواصل مع أبنائنا الدارسين بالسودان بشكل دائم".

وأضافت أن عملية التنسيق على المستوى الوطني مستمر من خلال لجنة الأزمة التي تم تشكيلها، مشيرة إلى أن الجالية المصرية تربو إلى 10 آلاف مصري موجود في السودان نصفهم دارسين في السودان ودارسين في الثانوية السودانية من خلال البعثة التعليمية وكذلك أبنائنا في الخارج.

وتابعت " بعض الطلبة نزلوا في رمضان في إجازات وبعض الطلبة كانوا موجودين لأن عندهم امتحانات بعد العيد مباشرة وتم التواصل معهم مع خلال مركز الدارسين ومجموعات الواتساب ويتم التواصل معهم بشكل شخصي ويتم متابعة كل تطورات الأمور لأن ما يحدث في السودان حرب والخرطوم كان مقطوع عندها المياه والنور ولا يوجد طعام ولا انترنت وكانت تشهد ظروف غير طبيعية".