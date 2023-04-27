شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. المصريون العائدون من السودان: "الروح ردت فينا ومصر مش بتنسى ولادها" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عرضت التغطية الخاصة، التي تقدمها الإعلامية لما جبريل، على قناة إكسترا نيوز، تقريرا حول المصريين العائدين من السودان، حيث قال أحد المواطنين خلال التقرير: "مش بنعرف قيمة البلد دي إلا لما نسافر بره، ومصر دائما في دمائنا، الروح ردت فينا، ومصر مش بتنسى ولادها".

وأضاف مواطن آخر: "كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش المصرى العظيم اللى بنلاقيه وقت الشدة وبنعرف قيمته لما نبقى بره، والمسئولون كانوا معانا ولم يتأخروا عنا، وكنا فى وضع صعب جدا، والموت كان يحاوطنا فى كل جانب".

وفى وقت سابق، قال محمد مصطفى أبو شامة الخبير في الشؤون العربية، إن سرعة عودة المصريين من السودان بشكل منتظم أبهر العالم، يعكس بشكل عملى قيمة المواطن المصري لدى القيادة السياسية المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن الأيام الماضية شهدت تنسيقا متناغما بين أجهزة الدولة المصرية، يعكس وجودة خبرة ترسخت لدى الدولة المصرية بأن المواطن المصري له الأولوية، وهو ما رسخه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواقف الدولة المصرية.