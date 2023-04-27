انت الان تتابع خبر كردستان.. إنتشار مرض السحايا يثير مخاوف الأهالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - إنتشار مخيف شهدته محافظات اقليم كردستان لمرض جديد متمثل بالسحايا إذ سجلت محافظة السليمانية وحدها اكثر من مئة حالة لغاية الان وهي عدوى تصيب الأغشية الرقيقة التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي، وتحدث الالتهاب عندما يصاب السائل المحيط بتلك الأغشية بالتهاب جرثومي أو بكتيري.

وزارة الصحة في الإقليم شكلت على الفور لجانا طبية للوقوف على أسباب انتشار المرض وكيفية معالجته مطالبةً المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية والنظافة الشخصية وعرض الأطفال على الطبيب المختص في حال ظهور علامات المرض عليه اضافة الى عدم استخدام اي ادوية دون استشارة طبية والالتزام بالتباعد مع الشخص المصاب وعدم استخدام اغراضه.

مدير مستشفى الاطفال في السليمانية، بشدر عبدالله كشف عن تسجيل أكثر من خمس حالات إصابة لالتهاب السحايا للأطفال يوميا، مؤكدا أن أعداد الحالات المصابة أعلى مما يُبلّغ عنها في وسائل الاعلام.

من جهتهم حذّر اطباء من خطورة إهمال المرض وعدم إجراء التحليلات اللازمة لتشخيصه كونه من الامراض التي تنتشر بسرعة فائقة في المناطق ذات الكثافة السكانية.

