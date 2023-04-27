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أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 142,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 1000 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 140,500 لكل 100 دولار

في الشمال:
سعر شراء الدولار 142,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 500 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 140,750 لكل 100 دولار

في الجنوب:
سعر شراء الدولار 142,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 750 دينار عن يوم أمس.
سعر شراء الدولار 140,500 لكل 100 دولار

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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