انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:سعر شراء الدولار 142,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 1000 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 140,500 لكل 100 دولار

في الشمال:

سعر شراء الدولار 142,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 500 دينار عن يوم أمس.



سعر بيع الدولار 140,750 لكل 100 دولار

في الجنوب:

سعر شراء الدولار 142,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 750 دينار عن يوم أمس.

سعر شراء الدولار 140,500 لكل 100 دولار

