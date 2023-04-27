انت الان تتابع خبر بغداد.. إصابة 4 اشخاص إثر خلافات عشائرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه عجلة نوع بيك اب ما أسفر عن اصابة صاحب العجلة بجروح خطيرة ضمن منطقة الاورفلي شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر انه "اثناء الرمي العشوائي على العجلة، تم اصابة ثلاثة اشخاص مستطرقين صادف مرورهم لحظة وقوع الحادث"، مشيرا الى ان "المسلحين لاذوا بالفرار".



ولفت الى ان "قوة امنية تمكنت من مداهمة منازلهم وتفتيشها لكنها لم تعثر عليهم والمنازل فيها نساء فقط".

وبحسب المعطيات الأمنية المتوفرة، فأن الحادث يعود لخلافات عشائرية بين اولاد عم.