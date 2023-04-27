شكرا لقرائتكم خبر عن "نواب": الحوار الوطنى يستهدف معالجة قضايا تهم المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أعضاء مجلس النواب، أهمية الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقترح انطلاق أولي جلساته يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023، معتبرين أنه الطريق للجمهورية الجديدة.

وقال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني الذي نحن بصدده انطلاقه، يعد الأول في تاريخ مصر الحديث، واستطاع خلال فترة الإعداد له أن يحدث نمطًا جديدًا خاصًا بثقافة الحوار والاختلاف، وأن يكون رؤى مشتركة بين وجهات النظر المختلفة تجاه القضايا التي تهم الوطن.

ولفت "حماد" في تصريحات له، إلى إن الحوار الوطني نجح في وضع قضايا تهم المواطن المصري وتصب في مصلحة الدولة المصرية، وحدد ملفات هامة في توقيت حساس وظروف صعبة يمر بها العالم، انعكست على الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الجميع يعقد آماله على الحوار الوطني، ويأمل في الخروج بمخرجات تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يخرج الحوار الوطني بمخرجات قابلة للتنفيذ، حتى يستشعر الجميع انعكاس تلك القرارات على المواطنين، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون القرارات الصادرة تحقق الصالح العام في المقام الأول، وليس مجرد قرارات لإرضاء أطراف معينة.

وأشاد النائب عيد حماد بالجهد الكبير الذي بذلته إدارة الحوار الوطني على مدار الفترة الأخيرة، وذلك من أن نكون أمام حوار حقيقي يتسع للجميع دون أن يقصي رأيًا.

من جانبه، أكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن انعقاد جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني في ظل الظروف الراهنة يؤكد على جدية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من منطلق الحرص على مشاركة جميع فئات المجتمع لمناقشة قضايا تهم المجتمع المصري.

وأضاف القطامي، أن الحوار الوطني هو الطريق للجمهورية الجديدة، لافتا أن انعقاد الحوار الوطني في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها السودان حيث انشغال الرأي العام المصري بها يؤكد جدية الحوار نحو الخروج بمستهدفات حقيقية تعالج كافة المشكلات وتواجه التحديات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأحداث القائمة في السودان ستكون محل اهتمام القائمين بالحوار الوطني، معقبا:" الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تغليب الحوار لحل الأزمة السودانية".

وتابع النائب عمرو القطامي، أن الحوار الوطني يعد تدشين لمرحلة جديدة يكون فيها نقاش مثمر بهدف تشكيل رؤى محددة تساعد في مجابهة التحديات التي تعاني منها الدولة المصرية ومعالجة كافة القضايا و المشكلات