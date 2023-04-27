بعد مبادرة إيغاد.. هل يتوقف سفك الدماء في السودان ؟

قال الجيش السوداني، إن مقترحات منظمة إيغاد تتضمن تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة.

وقد أعلن الجيش السوداني، أن رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، تسلم مبادرة من منظمة إيغاد تتضمن مقترحات لحل الأزمة.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.