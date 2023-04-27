شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي كويتي يطالب بتخصيص القمة العربية المقبلة حول الأوضاع في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالب الكاتب والمحلل السياسي الكويتي سامي النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، بتخصيص القمة العربية المقبلة الـ 32 والمقرر عقدها بالرياض الشهر القادم، لمناقشة الأوضاع في السودان، للحفاظ على دولة السودان ووحدتها.

وقال وزير الإعلام الكويتي الأسبق، إن القمة العربية المقبلة مطلوب منها الحفاظ على وحدة السودان قبل أن تنفصل إلى ولايات شرقا وغربا عبر شلالات من الدماء وقبل أن تتحول السودان إلى صومال عربي جديد، قائلا: "أرجو أن تخصيص القمة العربية القادمة لموضوع واحد هو الحفاظ على ما تبقى من السودان قبل أن تنفصل ولايات غربه وجنوبه وشرقه عبر شلالات من الدماء".

ونوه أنه كان في السابق يشار إلى السودان أنها على أعتاب أن تتحول إلى يوغسلافيا إفريقيا لكنها باتت أقرب إلى خيار أن تتحول إلى الصومال الذي تمتلئ أرضه بالمجاعات إلا أن قيادات ميليشياته تفضل شراء السلاح والحرب والضرب على شراء الغذاء والدواء حتى أصبح شعبه مخيرًا بين الموت بالرصاص أو الموت بالجوع أو الموت بالأمراض والأوبئة.

وناشد وزير الإعلام الكويتي الأسبق قادة العرب لحماية السودان بدلا من أن يصل إلى مصير مجهول تقسم فيه الدولة إلى ولايات.