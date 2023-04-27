السودان.. اشتباكات في الخرطوم والدعم السريع تتهم الجيش بخرق الهدنة

ياسر رشاد - القاهرة - دوى صوت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، كما شوهد طيران الجيش الحربي يحلق في الأجواء، على الرغم من الهدنة التي من المتوقع أن تستمر حتى منتصف الليل.

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فيما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بضرب معسكر تابع لها في منطقة كافوري بالطيران والمدفعية. وزعمت أنها كبدت الجيش خسائر كبيرة، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

كما اعتبرت في بيان نشرته على حساباتها في مواقع التواصل أن "اعتداءات من وصفتهم بالانقلابيين وفلول النظام البائد على معسكراتها حصلت في ظل الهدنة الإنسانية التي تم تخصيصها لفتح ممرات إنسانية للمواطنيين والمقيمين من رعايا الدول الأجنبية".

إلى ذلك، اتهمت قوات الجيش بممارسة عمليات تضليل وبث شائعات كاذبة، وفق تعبيرها.

ودفعت قوات الجيش بتعزيزات باتجاه جسر شمبات في الخرطوم بحري، كما نفذ الجيش طلعات جوية في أم درمان والخرطوم، فيما رد الدعم السريع بمضادات أرضية.

بالتزامن، أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان اليوم أن عدد المدنيين الذين قتلوا منذ

بداية الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع ارتفع إلى 303، فيما أصيب 1848مدنيا، لافتة إلى أن الكثير من القتلى والجرحى غير مشمولين في هذا الحصر، لعدم التمكن من الوصول للمستشفيات بسبب صعوبة التنقل في ظل الوضع الأمني بالبلاد.

يشار إلى أن هذه الهدنة الأخيرة التي انطلقت قبل يومين بين القوتين العسكريتين كانت شهدت العديد من الانتهاكات، والاشتباكات المتقطعة بين الجانبين، وسط توقعات بأن يوافق الطرفان على تمديدها مجددا لمدة 72 ساعة، من أجل فتح الممرات الإنسانية، من أجل نزوح العديد من سكان الخرطوم إلى ولايات أخرى، فضلا عن استكمال عمليات إجلاء الأجانب.

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