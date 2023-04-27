وفيات فاجعة غابة شاكاهولا في كينيا تقترب من 100 شخص

ياسر رشاد - القاهرة - عثرت الشرطة في كينيا، أمس الأربعاء، على جثامين 8 أشخاص في غابة شاكاهولا شرق البلاد بمقابر جماعية مرتبطة بجماعة دينية تدعو للصوم من أجل "لقاء المسيح"، ليرتفع العدد إلى 98 شخصا.



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وكانت السلطات أعلنت، مساء الثلاثاء، توقف البحث عن مقابر جماعية بهدف تشريح الجثث وفتح مشرحة مخصصة لذلك، لكنها استأنفت عمليات البحث الأربعاء.

وصرح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس "واجهتنا صعوبة كبيرة (الأربعاء) بسبب المطر لكن في نهاية المطاف انتشلنا 8 جثث"، مؤكدا أن العمليات ستتواصل الخميس.

وكان محافظ المنطقة رودا أونيانشا قد صرح أن عمليات البحث سمحت بالعثور على 39 شخصًا على قيد الحياة في منطقة شاسعة تبلغ مساحتها 325 هكتارًا شملها المسح من قبل المحققين، وأضاف أن 22 شخصا اعتقلوا.

وبدأ تحقيق شامل بشأن مجموعة "غود نيوز إنترناشيونال تشرتش" برئاسة بول ماكينزي نثينغي، الذي قال

إن الموت جوعا يرسل الاتباع إلى الله.

أوقف بعدما سلم نفسه للسلطات في 14 أبريل خلال العمليات الأولى للشرطة في الغابة، ويفترض أن يمثل أمام القضاء في 2 مايو.

وسبّب الكشف عما يسمى الآن "مذبحة غابة شاكاهولا" صدمة في كينيا، وأثار دعوات إلى قمع الطوائف في الدولة ذات الغالبية المسيحية.

قال حسن موسى المسؤول في الصليب الأحمر الكيني لفرانس برس إنه تم الابلاغ عن اختفاء 311 شخصا "بينهم 150 قاصرا" في ماليندي.

أوضح أن "هؤلاء هم اشخاص معظمهم من كينيا لكن بينهم مواطنون من تنزانيا ونيجيريا"، مشيرا إلى أن "بعضهم فقدوا منذ سنوات".

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