سوريا تسجل 12 هزة أرضية خلال يوم

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت سوريا 12 هزة أرضية جديدة تراوحت شدتها بين ضعيفة ومتوسطة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أعلن المركز الوطني للزلازل، اليوم الخميس.

اقرأ أيضًا.. علماء أمريكيون يحذرون من زلزال مدمر يضرب الأراضي التركية

وأوضح المركز في بيان، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة شمال غرب اللاذقية بـ40 كم بقدر 1.9 درجة على مقياس ريختر، وهزتين إحداهما شمال شرق حماة بـ6 كم بقدر 3.1، والأخرى شمال شرق حماة بـ10 كم وبقدر 2.1.

وأضاف المركز، وفقا لما نقلته

وكالة الأنباء السورية (سانا)، أنه تم رصد 4 هزات في لواء إسكندرون تراوحت بين 2.2 و2.6 درجة، و4 هزات في تركيا أعلاها 4.1 درجة، وواحدة في البحر لمتوسط بقدر 4.8 درجة، مشيرا إلى أن جميع الهزات حصلت على أعماق مختلفة، وصلت إلى 35.8 كم.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: