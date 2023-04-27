بكين تتهم أمريكا بإثارة التوترات في بحر الصين الجنوبي

ياسر رشاد - القاهرة - اتهمت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بإثارة التوترات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي بمواصلة انتشارها العسكري هناك، فيما تأتي تلك الاتهامات في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات بكين وواشنطن إلى مستويات تراجع تاريخية.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كه، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تواصل تعزيز انتشارها العسكري في بحر الصين الجنوبي وتؤدي عمدًا إلى تصعيد التوترات الإقليمية.

جاءت تصريحات المتحدث ردًا على تقارير إعلامية عن بيان مشترك بين الولايات المتحدة والفلبين يرفض مزاعم السيادة البحرية الصينية و"الأنشطة الاستفزازية" لبكين في بحر الصين الجنوبي.

وأرسل الجيش الصيني، اليوم الخميس، سفينتين حربيتين للمشاركة في تدريبات مع البحرية السنغافورية، والانضمام إلى معرض إقليمي للأمن البحري.

تأتي التدريبات التي تبدأ الجمعة في الدولة المدينة الواقعة بجنوب شرق آسيا وسط وجود صيني متنامٍ في بحر الصين الجنوبي، الذي تدعي بكين السيادة عليه بالكامل تقريبا.

وتتجلى المخاوف بشكل خاص في الولايات المتحدة، التي انضمت أمس الأربعاء إلى قوات من الفلبين في مناورات رئيسية بالمياه الفلبينية من بحر الصين الجنوبي، والتي من المرجح أن تثير غضب الصين.

يشار إلى أن بحر الصين الجنوبي يمثل منطقة نزاع إقليمي تاريخي، ففي حين تدعي كل من الصين وتايوان بأن الواجهة البحرية هذه بأكملها تتبع لها، تتنازع الصين مع تايوان وإندونيسيا حول المياه شمال شرقي جزر ناتونا.

ويحتوي بحر الصين الجنوبي على مخزونات كبيرة من النفط والغاز وممرات ملاحية، وكثيرا ما عبر جيران بكين عن الخشية من أن يكون الجار العملاق يسعى لتوسيع سيطرته على مياهه.

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