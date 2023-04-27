شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية تعلن انخفاض الوفيات جراء فيروس كورونا بنسبة 95 بالمائة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت منظمة الصحة العالمية، انخفاض الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بنسبة 95 بالمائة منذ بداية العام الجاري 2023م، لكنها حذرت من أن الفيروس ما يزال موجودا.

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي " مشجع هذا الانخفاض المستمر في الوفيات المبلغ عنها جراء (كوفيد-19) والتي سجلت نسبة 95 في المئة منذ بداية هذا العام".. محذرًا من أن "ظهور متحور XBB.1.16 الجديد يُظهر أن الفيروس لا يزال يتحور، ولا يزال قادرا على التسبب في موجات جديدة.

واضاف "ان منظمة الصحة العالمية لا تزال تأمل في إعلان نهاية لـ (كوفيد-19) كحالة طوارئ صحية في العالم، حيث من المقرر أن تجتمع اللجنة التي تقدم التقارير له بشأن وضع الفيروس الشهر المقبل".

من جانبها اوضحت، المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، إن سلالات XBB الفرعية أصبحت الآن مهيمنة في جميع أنحاء العالم والتي تتميز بالنمو والقدرة على التملص من الجهاز المناعي