شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بكين تتهم أمريكا بإثارة التوترات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تواصل تعزيز انتشارها العسكري في بحر الصين الجنوبي وتؤدي عمدا إلى تصعيد التوترات الإقليمية.

جاءت تصريحات المتحدث تان كه في ردًا على تقارير إعلامية عن بيان مشترك بين الولايات المتحدة والفلبين يرفض مزاعم السيادة البحرية الصينية و"الأنشطة الاستفزازية" لبكين في بحر الصين الجنوبي.