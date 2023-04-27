شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بـ "اقتحام" عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف، وفق ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية اليوم، إن "المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقَّوا شروحات عن الهيكل، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه".

وطبقًا للوكالة، "كثفت شرطة الاحتلال من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، ودقّقت في بطاقات الوافدين إلى المسجد".

