شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كييف تهاجم الناتو لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا حلف شمال الأطلسي بالافتقار "للإرادة السياسة" للسماح لبلاده بالانضمام للحلف سريعًا.

وقال كوليبا، لسي إن إن، الأمريكية مساء الثلاثاء: "كل شيء ممكن عندما تتوفر الإرادة السياسية"، وأضاف "ما دام بقيت أوكرانيا خارج الناتو، ستكون هناك خطورة تكرار العدوان الروسي ضدها".

ودعا كوليبا في مقال نشرته وزارة الخارجية دول الناتو " للتوقف عن خلق الأعذار وبداية الضم للحلف".

وأشار كوليبا إلى قمة ناتو 2008، في بوخارست، والتي حصلت فيها أوكرانيا على صفة المرشح للعضوية.