شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماريا زاخاروفا تؤكد أن بلادها لا تعتزم السير في طريق التصعيد النووي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن بلادها لا تعتزم السير في طريق التصعيد النووي، لكنها نصحت الآخرين بعدم اختبار صبر موسكو.

واتهمت زاخاروفا، الولايات المتحدة بأنها ترد على أي مبادرة سلام في أوكرانيا بتزويد كييف بالأسلحة، وقالت خلال إحاطة صحافية: "طوال الوقت ونحن نسجل تناقضات في التصريحات الأمريكية، فالأمريكيون يدعون إلى حل الأزمة في ساحة المعركة".

وأضافت زاخاروفا: إن "الأمريكيين لا يرون إمكانية للمفاوضات، ولم يؤيدوا مبادرة السلام الصينية"، مشيرةً إلى أن رد فعل الولايات المتحدة يكمن في زيادة إمدادات الأسلحة وتمويل نظام كييف وجرائمه.

وتابعت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية:" أن هذا هو رد فعل الولايات المتحدة على خطط ومبادرات السلام، حيث يرون أنفسهم المستفيدين من استمرار الأعمال القتالية".