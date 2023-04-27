شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك تشارلز وكاميلا يزوران موقع مسابقة يوروفيجن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف العاهل البريطاني الملك تشارلز وزوجته كاميلا النقاب عن منصة المسرح الذي تقام فيه مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لعام 2023، الأربعاء، خلال زيارة قاما بها لمكان الحدث الذي سيقام في مدينة ليفربول بشمال إنجلترا الشهر المقبل.

وقال الملك تشارلز إنه سيشاهد المسابقة.



والتقى تشارلز وزوجته بالمغنية البريطانية المشاركة في المسابقة ماي مولر وشاركا في تسجيل مقطع لبرنامج الأطفال الترفيهي التلفزيوني (بلو بيتر).



وقال الملك لمولر: "سنشاهد باهتمام كبير وسنشجعكم".



ومن المقرر أن تستضيف مدينة ليفربول المسابقة هذا العام، بدلًا من أوكرانيا، التي عجزت عن تنظيمها بسبب الغزو الروسي لأراضيها.

وسيشهد الشهر المقبل سلسلة من الاحتفالات في جميع أنحاء بريطانيا مع تنظيم حفل التتويج الرسمي لتشارلز في كنيسة وستمنستر آبي في السادس من مايو (أيار) وحفل موسيقي في اليوم التالي في قلعة وندسور.



وقالت الحكومة البريطانية في فبراير (شباط) إنها ستطرح ثلاثة آلاف تذكرة في المسابقة للأوكرانيين المشردين وستقدم 10 ملايين جنيه إسترليني (12.47 مليون دولار) لاستضافة المسابقة التي ستعقد في الفترة بين التاسع و13 مايو (أيار).