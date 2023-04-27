انت الان تتابع خبر لزيارة مراسل "وول ستريت جورنال".. روسيا ترفض طلبا للأمم المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، :"أبلِغت السفارة الأمريكية بأن طلبها إجراء زيارة قنصلية في 11 أيار/ مايو... للصحافي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش الذي تم توقيفه بتهم تجسس، تمّ رفضه.. يتم إعداد إجراءات ردّ أخرى".وأضافت، أن "الإجراء اتخذ ردا على امتناع واشنطن عن إصدار تأشيرات "لممثلين من وسائل إعلام" يرافقون وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الأمم المتحدة.

وألقي القبض على غيرشكوفيتش، الشهر الماضي، واتهمته روسيا بالتجسس، وهو ما نفاه. وقالت الولايات المتحدة إن روسيا تحتجزه ظلما.

