شكرا لقرائتكم خبر عن 143 أداة رقابية فى مواجهة وزير الأوقاف الثلاثاء بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء، القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى للرقابة ومواجهة الدكتور وزير الأوقاف بنحو 143 أداة رقابية تشمل 125 طلب إحاطة و15 سؤالا و3 طلبات مناقشة.

وتبدا الجلسة بمواجهة الوزير بتوجيه 59 طلب إحاطة و 6 أسئلة عن إنشاء وترميم وفرش المساجد، ثم يوجه النواب نحو 38 طلب إحاطة و 3 أسئلة عن الخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال.

وتستمر المواجهة البرلمانية لوزير الأوقاف بتوجيه 24طلب إحاطة و 6 اسئلة عن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الأوقاف، وتقنين أوضاع واضعي اليد، وإجراءات استبدال أراضي الأوقاف لإقامة مشروعات عامة.



بالإضافة إلى طلب إحاطة عن النزاع بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي بشأن بعض الأراضي.

وتشهد الجلسة توجيه طلبات مناقشة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تسعير الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف وبشأن حل النزاع بين هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي بمركزي التل الكبير والقصاصين بمحافظة الإسماعيلية وبشأن حل النزاع بين هيئتي الأوقاف، والإصلاح الزراعي بشأن الأراضي المتداخلة بين الهيئتين.

ويختتم النواب المواجهة البرلمانية بتوجيه ٣طلبات إحاطة عن تأخير تسليم عدد 22 برج بالاسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد بموقعي الضواحي واللنش تنفيذ شركة المحمودية للمقاولات التابعه لوزارة الأوقاف و إهدار وزارة الأوقاف أكثر من 700 مليون جنيه فى مشروع ورش الحرفيين الجديدة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر و عن تطوير منطقة طبطباي الواقعة في أول شارع المنيل التابعة لوزارة الأوقاف، وتشهد الجلسة رد من وزير الأوقاف حول ما اثاره النواب خلال الجلسة.

