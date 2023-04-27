أمريكا تتهم إيران باحتجاز ناقلة نفط في خليج عمان

ياسر رشاد - القاهرة -

اتهمت "البحرية الأمريكية"، جمهورية إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان وسط توترات مع طهران بشأن برنامجها النووي، فيما قدم الجيش الإيراني رواية مخالفة بشأن ما وقع.

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، تحدث الجيش الإيراني، اليوم الخميس، عن فقدان اثنين من طاقم سفينة إيرانية وإصابة آخرين بجروح إثر تصادم في مياه الخليج مع ناقلة نفط احتجزها على إثر الحادثة.

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وذكر الأسطول الأمريكي الخامس، أن بيانات التتبع للأقمار الاصطناعية لموقع "مارين ترافيك دوت كوم" أظهرت أن السفينة، التي تحمل اسم "أدفانتج سويت"، مُتواجدة في خليج عمان، بعد ظهر يوم الخميس.

وكانت السفينة قادمة من الكويت، وأدرجت وجهتها على أنها مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وقال الأسطول الخامس إن "أدفانتج سويت" أصدرت نداء استغاثة في الساعة 1:15 بعد الظهر خلال تواجدها في المياه الدولية، عندما سيطرت إيران على الناقلة".

وأضاف أن "سلوك إيران يتعارض مع القانون الدولي ويُزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين، وينبغي لإيران الإفراج الفوري عن الناقلة".

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء "إرنا"

الإيرانية الحكومية بأن احتجاز الناقلة جاء بعد "اصطدام" سفينة مجهولة بسفينة إيرانية الليلة الماضية في الخليج العربي، مما تسبب في فقدان وإصابة العديد من أفراد الطاقم الإيرانيين.

ولم يتضمن تقرير الوكالة معلومات عن السفينة الأخرى المُتورطة في التصادم المزعوم.

كانت السفينة “أدفانتج سويت” في الخليج العربي، يوم الأربعاء، لكن مسارها أظهر سلوكًا غير مُعتاد أثناء عبورها مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إجمالي إنتاج النفط في العالم، بحسب مصادر أمريكية.

وأعلن الأسطول الخامس الأمريكي أنها خامس سفينة تجارية تحتجزها إيران خلال العامين الماضيين، مُضيفًا أن "استمرار إيران في مُضايقة السفن والتدخل في حقوق الملاحة في المياه الإقليمية يُشكلان تهديدًا للأمن البحري والاقتصاد العالمي".