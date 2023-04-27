روسيا وتركيا تُواصلان العمل بشأن صفقة الحبوب

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن موسكو وأنقرة ستُواصلان العمل بشأن صفقة الحبوب، قائلاً "العمل سيستمر".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، قال مكتب الرئيس التركي إن أردوغان، خلال مُحادثة هاتفية، قد اقترح على بوتين إنشاء مجموعة عمل لحل الوضع في أوكرانيا وحول صفقة الحبوب.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الأعمال الإرهابية لنظام كييف تُهدد التمديد التالي لصفقة الحبوب، التي تنتهي في 18 مايو.

وفي سياق مُتصل، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الظروف المُترتبة حتى الآن ليست في مصلحة صفقة الحبوب، "فهي حتى الآن لم تُنفذ بشكل تام كحزمة

مُتكاملة".

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين: "أما بالنسبة للصفقة، فالحقيقة أنها على الرغم من مرور الكثير من الوقت، إلا أنها لم تُنجز ولم تنفذ بالكامل وهي لم تكتسب شكل الحزمة المُتكاملة بعد، تلك الشروط التي تعنينا لم تُنفذ، لذلك، نقول الظروف لم تترتب بعد لصالح هذه الصفقة، دعونا نستمر بالمُراقبة".

وأكد "بيسكوف"، أن أزمة الغذاء العالمية ليست نتيجة مباشرة لفقدان الحبوب الأوكرانية والحبوب الروسية من السوق.