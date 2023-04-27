جسم عسكري غريب يُثير رعب المواطنين

ياسر رشاد - القاهرة -

أثارت بقايا جسم عسكري جوي غريب في شمال "بولندا" القلق، ويقوم مُحققون من الشرطة والجيش بتفحّصه حاليًا، حسبما أعلن وزير العدل البولندي "زبيغنيو زيوبرو"، في حين قالت وسائل إعلام محلية إنه صاروخ جو أرض.

وقال وزير العدل البولندي على موقع التدوينات المُصغرة "تويتر"، إن السُلطات "أرسلت مُحققين من النيابة والشرطة والدرك، فضلاً عن خبراء عسكريين ومُمثلين عن جهاز مُكافحة التجسس".

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وأضاف أن الجسم "اُكتشف في غابة على بُعد حوالي 10 كيلومترات من مدينة بيدغوشتش"، على مسافة بعيدة جدًا من الحدود الروسية أو البولندية.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع أن "الوضع لا يُشكل خطرًا على سكان" القرية المُجاورة.

وقال مكتب المدعي العام الإقليمي في بيان إنه لا تُوجد "إشارات على وقوع انفجار أو وجود مُتفجرات في المكان"، مُضيفًا أنه يُجري بحث فرضيات مختلفة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه عُثر على الجسم مطلع هذا الأسبوع ويعتقد أنه صاروخ جو أرض.

وقالت إذاعة "آر إم إف- إف إم" إن الجسم "يبلغ طوله أمتارًا عدة وكان مغروسًا في الأرض".

وكتبت الاذاعة على موقعها في تويتر "الأنبوب فارغ وليس هناك رأس مُسلحة وليس واضحًا ما إذا كان انفجر أم لا"، مُوضحة أن الجسم يحمل نقوشًا باللغة السيريلية.

لكن الخبير العسكري رومان بولوكو، القائد السابق للقوات الخاصة البولندية، ذكّر في مقابلة مع الإذاعة بأن الجيش البولندي ما زال يملك الكثير من المُعدات الروسية، قائلاً إن "الجسم وفي حال كان صاروخًا، "ليس بالضرورة أن يكون قادمًا من روسيا أو من الجبهة في أوكرانيا"، مُعتبرًا أنه قد يكون استُخدم خلال "تدريبات لطيارين بولنديين أو أوكرانيين".