البرازيل تُعارض تسليم روسي مُتهم بالتجسس لأمريكا

ياسر رشاد - القاهرة -

طلبت "الولايات المتحدة الأمريكية" من البرازيل تسليمها الروسي "سيرجي تشيركاسوف" المُتهم بالتجسس، لكن السُلطات البرازيلية رفضت الطلب، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادرها.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس، أوضحت الصحيفة أن المحكمة العُليا في البرازيل كانت تنظر في القضية، لكنها ألمحت إلى أنها لن تتخذ قرارًا بتسليم المواطن قبل انتهاء التحقيق في البلاد.

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وكانت وزارة العدل الأمريكية قد وجهت إلى تشيركاسوف اتهامات بأنه كان يُمارس تجسسًا لصالح دولة أجنبية، وكذلك بالاحتيال باستخدام

البطاقات المصرفية والوسائل الالكترونية.

يُذكر أن المواطن الروسي كان يعيش في البرازيل بوثائق مُزورة، تحت اسم فيكتور مولر فيريرا.

وفي عام 2022 أصدر القضاء البرازيلي حُكمًا بالسجن 15 عامًا عليه بتُهمة انتحاله صفة شخص آخر واستخدامه هوية مُزورة.

يُذكر أن "روسيا" كانت قد حذرت المواطنين الروس من المُلاحقة المُحتملة في الدول "غير الصديقة"، وخاصة الولايات المتحدة.