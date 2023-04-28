استخدام قذائف اليورانيوم المنضب يُؤرق الأمم المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت "الأمم المتحدة" عن قلقها البالغ والشديد بشأن استخدام اليورانيوم المنضب من قِبل أية دولة بما في ذلك بريطانيا، حسبما أفاد نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، "فرحان حق".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس، قال حق ردًا على سؤال عما إذا كانت الأمم المتحدة قلقة بشأن إمداد بريطانيا بقذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف: "أنتم تعلمون أننا قلقون من استخدام اليورانيوم المنضب في أي مكان في العالم، والأمر ينطبق على هذا الوضع".

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وأضاف نائب المتحدث، ردًا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي أن تكون بريطانيا مسؤولة عن تنظيف أو على الأقل الإشراف على تدمير اليورانيوم المنضب في أوكرانيا: "أعتقد أنه يجب عليك طرح هذا السؤال على السُلطات المُختصة في بريطانيا، من وجهة نظرنا، نحن قلقون بشأن أي استخدام له من قبل أية دولة وبأي مكان في العالم".

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الدفاع البريطاني، "جيمس هيبي"، إن بلاده أرسلت إلى أوكرانيا آلاف القذائف لدبابات تشالنجر 2، بما في ذلك تلك التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، لكنها لم تقم بتعقب إلى أين يتم توجيه هذه القذائف.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، "دميتري بيسكوف"، في تعليقه على تصريح لندن حول نقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف، إن هذا التصرف يُثير الحزن، مُشددًا على أنه يجب على البريطانيين، أن يدركوا أنهم سيتحملون كامل المسؤولية عن عواقب ذلك، مُضيفًا: "هذه أنباء مُثيرة جدًا للحُزن ومُؤسفة، يجب أن يفهم البريطانيون أنه سيتعين عليهم تحمل المسؤولية عن ذلك".