أمريكا تُعلن انهيار قدرتها التنافسية في مجال التكنولوجيا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت "الولايات المتحدة الأمريكية" انهيار قدرتها التنافسية في "مجال التكنولوجيا"، مما يُشكل مخاطر على الاقتصاد والأمن القومي، حسبما أفاد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض "جيك سوليفان".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس، قال سوليفان: "الولايات المتحدة لم تخسر الإنتاج فحسب، بل قوضنا قدرتنا التنافسية من حيث التقنيات الحاسمة التي ستُحدد المستقبل".

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وأضاف مستشار الأمن القومي، أن الولايات المتحدة تُنتج حاليًا حوالي 10% فقط من أشباه الموصلات في العالم، مُشيرًا إلى أنه بالنسبة للرقائق الأكثر تقدمًا، فإن إنتاجها يتركز جغرافيًا "في مكان مُختلف تمامًا".

وتابع المستشار في البيت الأبيض: "هذا يُشكل مخاطر كبيرة على الاقتصاد ونقاط ضعف للأمن القومي".

وفي سبتمبر 2022، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال افتتاح موقع مصنع لأشباه الموصلات في البلاد: "إن

تصنيع أشباه الموصلات هو مسألة أمن قومي، لا سيما في مواجهة الطموحات الصينية".

وقبل ذلك، وقّع بايدن قانون "CHIPS and Science" لمنح مساعدات بقيمة 52 مليار دولار من أجل تطوير قطاع إنتاج أشباه الموصلات، مُشيرًا إلى أن ذلك يأتي "في إطار التنافس الكبير بين الصين والولايات المتحدة".

ونشط تركيز "واشنطن" على قطاع إنتاج الرقائق الإلكترونية في إطار مُواجهتها ومُنافستها لـ "الصين" في الآونة الأخيرة، وإعطاء الأمر هذا الثقل الاقتصادي والسياسي، وبشكل خاص بعد الأزمة الصينية التايوانية، واحتمال اندلاع عمل عسكري في الجزيرة.