وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - طرح مجلس الضمان الصحي بالمملكة العربية السعودية، عدد من الوظائف الشاغرة، في العديد من التخصصات وفق لشروط وضوابط محددة للتقديم على كل وظيفة.

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شروط التقديم على وظيفة محلل أول

ولفت المجلس أن العمل سيكون في مدينة الرياض، ومن بين الوظائف المعلنة وظيفة محلل أول في أداء القطاع والامتثال، والتي اشترطت للتوظيف فيها الآتي:

- أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الصحة العامة أو مجال ذي صلة.

- إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

- أن يكون لديه خبرة: 6 سنوات فأكثر من الخبرة ذات الصلة.

- خبرة في تحليل البيانات والبحوث الميدانية والدراسات والمصادر الأخرى وإعداد التقارير.

- خبرة سابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

- مطلوب شهادة في التأمين أو أي شهادة أخرى معادلة.

معايير التسجيل بوظيفة مدير المشتريات

كما أعلن المجلس عن توفر وظيفة مدير المشتريات والعقود وفق الشروط التالية:

- أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال

ذي صلة.

- أن يكون المتقدم محترف مشتريات دولي معتمد (CIPP) أو مدير مشتريات دولي معتمد (CIPM) أو مستشار مشتريات دولي معتمد (CIPC) أو محترف مشتريات إلكتروني معتمد (CEPP) أو محترف إدارة مشاريع في المشتريات والمقاولات (PMPPC) أو مدير عقود محترف معتمد (CPCM) ) أو مدير سلسلة التوريد المعتمد (CSCM) أو أي شهادة أخرى معادلة أمر لا بد منه.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة (متوسط).

- أن يكون المتقدم لديه خبرة 9 سنوات فأكثر من الخبرة ذات الصلة مع 3 سنوات على الأقل من الخبرة في دور إداري.

- خبرة في تخطيط المشتريات والمناقصات وإدارة البائعين وإدارة العقود.

- يفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.