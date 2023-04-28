الجيش السوداني يتهم المُتمردين بخرق الهُدنة المُعلنة

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد "الخرطوم" أزمات داخلية بعضها مُستمرة منذ سنوات، ومن شأن التطورات الأخيرة أن تُزيد من تعقيد الوضع أكثر وقد تُنهي الأمل في التوقيع على الاتفاق السياسي، وفي هذا الصدد، أكدت القوات المسلحة السودانية، أنه تم خرق الهُدنة المُعلنة في يومها الثالث على التوالي بواسطة المُتمردين.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان: "تم خرق الهُدنة المُعلنة في يومها الثالث على التوالي بواسطة المُتمردين، إذ تُواصل القصف والقنص العشوائي على منطقة القيادة العامة وما حولها من مرافق ومؤسسات مدنية ومناطق سكنية مما تسبب في حدوث إصابات بين المدنيين".

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وأضاف البيان: "تم سحق قوة من المُتمردين حاولت الهجوم على أحد مواقعنا بشارع النيل مساء اليوم، إذ قامت

قواتنا بصد الهجوم وتكبيده خسائر فادحة وتدمير عربتين قتاليتين".

وتابع: "حاول المُتمردون الهجوم على قواتنا بجنوب أم درمان إلا أن القوة تمكنت من صد وتدمير القوة المُهاجمة".

وأكمل: "أمرت قوة من المُتمردين العاملين بموقع كبانيات سوداتل جنوب غرب حديقة القرشي بإطفاء الكهرباء مما تسبب في خروج كبانيات الخرطوم جنوب من الخدمة".

وأردف البيان: "قام المُتمردون بنهب مجمع أبراج الحجاز بتقاطع شارع الإنقاذ مع مستشفى البراحة، وقام المُتمردون بارتكاب فظائع بحق سكان بري الدرايسة خلال اليوم، إذ قتلوا بعض شباب المنطقة لرفضهم دخول قوة المُتمردين للحي".