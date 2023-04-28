الأمين العام لمجلس التعاون يناقش مع سفير تركيا أهم القضايا الإقليمية

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم محرك البحث جوجل عقب لقائه مع سفير جمهورية تركيا لدى المملكة العربية السعودية فاتح أولوسوي، بحضورالأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.

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ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد

أكد الأمين العام لمجلس التعاون خلال اللقاء، أهمية تعزيز الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا، وتطوير علاقات التعاون الخليجية-التركية وتنميتها وتطويرها في المجالات كافة بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الإطارية حول التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين

مجلس التعاون وتركيا عام 2005م، ومذكرة التفاهم الخاصة بالحوار الإستراتيجي بينهما، الموقعة عام 2008، وبناء على مخرجات الاجتماعات الوزارية الخليجية-التركية المشتركة التي عقدت في إطار الحوار الإستراتيجي بين الجانبين.

كما تم مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومسيرة عمل اللجان والفرق الفنية التي تم تشكيلها تحت إطار خطة العمل بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا، وذلك تحضيراً للاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الإستراتيجي المزمع عقده قبل نهاية العام.