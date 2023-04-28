بدء التوقيت الصيفي.. وهذه طريقة ضبطه على الهواتف والكمبيوتر

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ اليوم الجمعة تطبيق التوقيت الصيفي ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

ويتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، اعتبارًا من اليوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، التي توافق الـ28 من إبريل الجاري.

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وتقدم "بوابة الوفد" طرق تطبيق التوقيت الصيفي على الهاتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر أو اللاب:

تطبيق التوقيت الصيفي على الهاتف:

- ادخل على إعداد الموبايل واختر التاريخ والوقت.

- ثم قم بإلغاء الإعداد التلقائي للوقت والتاريخ أو خاصية Time Zone-حسب نوع الموبايل.

- ثم قدم الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 ليلًا إلى الساعة 1:00.

- أخيرًا استرجع الإعداد التلقائي من جديد.

تطبيق التوقيت الصيفي على أجهزة الكمبيوتر أو اللاب:

- قم بفتح الساعة على جاهز الكمبيوتر أو اللاب.

- اضغط على change time and date

- تقديم الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 ليلًا إلى الساعة الواحدة.

وكان مجلس النواب، وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسة الإثنين 3 إبريل، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، تتطلب جهودًا لترشيد استهلاك مصادر الطاقة، وتناولت المادة الأولى للقانون بأن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، بداية من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل الجاري، وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

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