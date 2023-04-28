شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غارات جوية وانفجارات في مختلف أنحاء أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت مصادر في أوكرانيا بأن إنذارات من الغارات الجوية انطلقت في أنحاء أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة "إنترفاكس أوكرانيا" للأنباء عن مصادر محلية قولها إن انفجارات وقعت في مدن بمناطق متفرقة من البلاد.

وأفادت الوكالة بأن الأنباء عن الانفجارات وردت بعد منتصف الليل في دنيبرو وكريمنتشوك وبولتافا في وسط أوكرانيا وفي ميكولايف في الجنوب، في حين أفاد مصدر آخر على الإنترنت بوقوع انفجار في منطقة كييف.