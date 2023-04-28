المرض يسيطر على أردوغان في ظهوره الأخير

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد غياب ليومين بداعي المرض، عبر رابط فيديو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق العربية نت.

حقيقة إصابة الرئيس التركي بأزمة قلبية

وبدا الرئيس البالغ 69 عاماً شاحباً وعيناه منتفختان، وقد جلس خلف مكتبه أثناء مراسم عبر الإنترنت لتدشين محطة للطاقة النووية قامت روسيا ببنائها.

وكان أردوغان قد ألغى أنشطته الانتخابية، بسبب إصابته بوعكة صحية خلال بث مباشر.

في السياق، نفى المسؤولون الأتراك شائعات تم تداولها على الإنترنت تزعم أن أردوغان يعاني من مرض خطير وجرى نقله إلى

المستشفى، وفق ما نقلته "أسوشييتد برس".

وكتب مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، على تويتر "نرفض رفضا قاطعا مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها فيما يتعلق بصحة الرئيس أردوغان".

بينما كتب عمر جليك، وهو عضو بارز آخر في الحزب الحاكم، قائلا "لا يزال رئيسنا يؤدي مهامه. وبعد فترة راحة قصيرة، سيواصل برنامجه".