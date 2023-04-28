شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محاولة أوكرانية لاغتيال بوتين بمسيّرة مفخخة.. أول تعليق من الكرملين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في أول تعليق على محاولة "اغتيال" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمسيّرة أوكرانية مفخخة بمتفجرات، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أمس الخميس، إن الكرملين لا يملك معلومات عن "محاولة قامت بها أجهزة أوكرانية خاصة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين بمسيّرة، في الوقت الحالي، هناك العديد من هذه التلفيقات الصفراء في العالم، لكن وجودها ليس سببًا لقراءتها"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام روسية.

وكانت صحيفة Bild الألمانية، أشارت أمس إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت الأحد الماضي مسيّرة من طراز UJ-22 محمّلة بـ 17 كيلوغراما من متفجرات C4 البلاستيكية، وحلقت إلى منطقة Rudnevo الصناعية المبنية حديثًا قرب موسكو، حيث كان مقررا أن يزورها بوتين، لكنها تحطمت قبل وصولها بكيلومترات قليلة، وفقا لما نقلت "بيلد" عن تغريدة للناشط الأوكراني يوري رومانينكو.

وجاء خبر "بيلد" التي نشرت صورة للطائرة، بعد يومين من نفي الكرملين وجود شبيه أو أكثر للرئيس الروسي، يحل محله، وبأنه يقضي معظم وقته في "مخبأ محصن من الإشعاعات النووية" وهو ما وصل صداه إلى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، فوصف ما وصل بأنه "افتراءات على روسيا".

وذكر بكلمة تطرق فيها إلى تاريخ البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991 وأسباب حرب أوكرانيا: "ترون بأنفسكم كيف يبدو رئيسنا. كان ولا يزال شديد النشاط، ومن يعمل بجواره لا يكاد يلحق به، لا يمكنك فقط إلا أن تحسده على طاقته. لا نتمنى له إلا دوام الصحة بإذن الرب. وبالطبع هو ليس مختبئًا. هذه أيضًا أكذوبة"، كما قال.