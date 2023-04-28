انت الان تتابع خبر مقتل 20 ضابطا أوكرانيا وأجنبيا بضربة صاروخية في مقاطعة نيكولاييف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "نوفوستي" أن "ضربة صاروخية استهدفت ليلة 27 نيسان مبنى في حوض بناء السفن في نيكولاييف، وأسفرت عن مقتل ضباط كبار بينهم أجانب".

وأشارت الى أن "الضربة الصاروخية تم تنفيذها باحتراف شديد"، مضيفة أن "صاروخا أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية سقط كذلك في مبنى مكون من خمسة طوابق أمام إدارة مصنع بناء السفن".



وأوضحت إن "الضربة الصاروخية نفذت في الوقت الذي كانت فيه قيادات من الجيش الأوكراني تجتمع مع زملائها الناطقين باللغة الإنجليزية".