انت الان تتابع خبر بوتين يأمر بإنشاء متاحف مخصصة للحرب في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوردت الوثيقة أن المتاحف الإقليمية والبلدية الجديدة يجب أن تكون "مخصصة لأحداث العملية العسكرية الخاصة ومآثر المشاركين فيها".

و"العملية العسكرية الخاصة" هو الاسم الذي أطلقته روسيا على غزوها العسكري لأوكرانيا، في شباط 2022.



وأضاف بوتين أنه يجب على السلطات المعنية كجزء من مبادرة المتاحف أن تنظر في كيفية "نقل القطع والمشغولات المتعلقة بالعملية العسكرية الخاصة" من أجل عرضها.

ولفت إلى أنه على الحكومة النظر أيضا في إدخال دروس خاصة بتاريخ العملية العسكرية إلى "المناهج التعليمية".

وتحوي روسيا عددا لا يحصى من المتاحف والمعارض المخصصة لبطولاتها خلال الحرب العالمية الثانية.

