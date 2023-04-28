انت الان تتابع خبر الشتاء يأبى الرحيل.. العراق على موعد جديد مع الأمطار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، وتكون رعدية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول الى شمالية غربية معتدلة مسببة تصاعد الغبار في عدة أماكن، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار البيان الى أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً كما يتصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً، وأحياناً يكون غائماً مع تساقط زخات مطر في أقسامها الجبلية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضح أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً، وأحياناً يكون غائماً مع تساقط زخات مطر في أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة عن اليوم السابق في الأقسام الشمالية والجنوبية من البلاد".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".