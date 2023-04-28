صحيفة إسبانية: من الصعب عودة ميسي إلى برشلونة

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "اعتبارًا من اليوم، أرى الأمر معقدًا، لا يزال هناك وقت، ولكن يجب أن يكون هناك رحيل للاعبين وتخفيض في فاتورة الأجور".

وأضاف: "ثم هناك معلومة لا نعرفها، وهي راتب ميسي، لا تزال هناك متغيرات كثيرة".



وتابع تيباس أن "برشلونة ليس مثل باريس سان جيرمان، الذي لديه أموال للحصول على فاتورة رواتب كبيرة، يجب أن يخفض برشلونة فاتورة الأجور ليتمكن من تسجيل اللاعبين".

وأوضح رئيس رابطة الليغا: "مثل مترو الأنفاق، دعهم يخرجوا عددا من الناس ليكونوا قادرين على الدخول"

وبالإشارة إلى "قضية نيغريرا" قال تيباس: "لقد قلت ذلك في إسبانيا، في أوروبا، قضية نيغريرا بالنسبة لي هي أكبر أزمة سمعة تعاني منها كرة القدم الإسبانية منذ أن رأيتها".

وأتم: "أعلم أن النادي يدفع لمدة 18 عامًا لنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، مهما كان الهدف، أمر خطير للغاية ويضر بالسمعة بطريقة كبيرة".

وشدد تيباس على أن "أداء الليغا في قضية نيغريرا واضح جدًا على المستوى الرياضي، لأن القانون يفرض علينا التدخل".

وختم: "نحن نستنكر ونريد أن نصل إلى النهاية، استنكرنا بعد 48 ساعة من سماع قضية نيغريرا، اليويفا يمكن أن يتدخل، سنفعل كل ما هو ضروري للوصول إلى النهاية".

