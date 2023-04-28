انت الان تتابع خبر بحوزته 2.5 مليون دينار استلمها من ضحية.. اعتقال مبتز إلكتروني في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "من خلال مهام وكالة الاستخبارات في متابعة مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي من المبتزين الكترونيا ومستغلي المواطنين العزل، فبعد ورود بلاغ من احدى المواطنات التي تم تعرضها للابتزاز من قبل احد العناصر الاجرامية وتهديدها بدفع مبالغ مالية، تم تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات واستدراج المتهم والاطاحة به".وأشارت الى ان "المتهم وبحوزته مبلغ مالي مقداره (٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار عراقي استلمه من ضحيته المبتزة".

واضافت ان "المتهم جرى تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الاجراءات القانونية اللازمة".