العراق يرفع رصيده من الأوسمة في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى



الخليج 365 - رياضة

رفع المنتخب الوطني لألعاب القوى غلته من الاوسمة في اليوم الثاني من بطولة غرب اسيا الجارية احداثها في العاصمة القطرية الدوحة حيث اضاف اربع اوسمة جديدة اثنين منها ذهب وفضية واحدة وبرونزية واحدة.

