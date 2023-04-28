بعد السعودية.. طائرة تركية تتعرض لإطلاق نار بالسودان

بعد أيام فقط من تعرض طائرة مدنية للخطوط الجوية السعودية إلى إطلاق نار في مطار الخرطوم عطل رحلتها، تعرضت طائرة إجلاء تركية اليوم الجمعة إلى إطلاق نار أيضا حسب تأكيدات وزارة الدفاع التركية، ولكن في مطار وادي سيدنا خارج الخرطوم.

وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات بشأن إطلاق النار على الطائرة والذي أدى إلى إلحاق الضرر بخزانات الوقود.

وأكدت وزارة الدفاع التركية إطلاق النار على طائرة الإجلاء وقالت إنه لم تقع إصابات.

واتهم الجيش السوداني في بيانه قوات الدعم السريع بإطلاق النار على الطائرة أثناء هبوطها في مطار وادي سيدنا خارج الخرطوم، وأضاف في بيان أن "الطائرة هبطت بسلام ويجري إصلاحها".

من جانبها، نفت قوات الدعم السريع إطلاق النار على الطائرة وقالت إن الجيش ينشر "الأكاذيب".