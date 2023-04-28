صفارات الإنذار تدوي فجر اليوم في أوكرانيا

دوّت صفارات الإنذار في معظم أنحاء أوكرانيا في ساعة مبكرة من فجر اليوم، ونقلت وكالات الأنباء أن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت 11 صاروخاً فوق العاصمة كييف.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن شهود عيانٍ، تأكيدهم أنّ القوات الأوكرانية عملت على تفجير المباني السكنيّة خلال انسحابها من مدينة باخموت.

في المقابل، نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن مصادر محلية قولها إنّ انفجارات وقعت في دنيبرو وكريمنتشوك وبولتافا في وسط أوكرانيا، وفي نيكولايف في الجنوب، في حين أفاد مصدرٌ آخر بوقوع انفجار في منطقة كييف.

ضربات صاروخية

أكد منسّق العمل السري في نيكولايف، سيرجي ليبيديف، صباح الجمعة، أنّ ضربةً صاروخية نُفذت ليلة 27 أبريل على أراضي حوض بناء السفن فيها قضت على نحو 20 من كبار الضباط الأوكرانيين والأجانب الذين كانوا في اجتماعٍ هناك، مشيراً إلى أنّ الأجانب هم من البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية.

وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "في ليلة 26 - 27 أبريل، جرى تنفيذ هجوم صاروخي على مبنى الأميرالية في نيكولايف، المعروف أيضاً باسم "61 كومونيا".

وأضاف المتحدّث للوكالة أنّ الهجوم الصاروخي جرى إطلاقه في الوقت الذي كان العسكريون الأوكران يجتمعون مع زملائهم الناطقين باللغة الإنجليزية، مشيراً إلى أنه لا يستطيع تحديد الدول التي ينتمي أولئك الأجانب إليها.

إصابات مباشرة

كان رئيس المركز الصحافي لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، أعلن الخميس أنّ مدفعية قوات المجموعة حققت إصابات نارية مباشرة بـ130 هدفاً للقوات الأوكرانية.

وقال سافتشوك: "خلال يوم، تمّ تحقيق إصابات نارية مباشرة بأكثر من 130 هدفاً، منها نحو 100 في مناطق تتركز فيها القوة البشرية والمعدات، وأكثر من 20 بوحدات مدفعية العدو".

تصد أوكراني

بدوره، قال الجيش الأوكراني، صباح الجمعة، إنه يتصدى لهجوم روسي واسع مصدره بحر قزوين، وذلك بعدما أعلن مسؤولون أوكرانيون أن ضربات صاروخية استهدفت مدنا عدة في أنحاء البلاد بعد منتصف الليل.

وذكر الجيش الأوكراني أن دفاعاته أسقطت 21 صاروخ كروز من أصل 23 صاروخا.

من جهتها، قالت بلدية كييف عبر منصة تلجرام إن الدفاعات الجوية في العاصمة تمكنت من إسقاط 11 صاروخ كروز كما أسقطت طائرتين مسيرتين.

وأعلن المسؤولون الأوكرانيون مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء الهجمات الروسية.

انفجارات وحرائق

في مدينة أومان (وسط أوكرانيا) أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي النيران مشتعلة في مبنى سكني.

وهزت الانفجارات منطقة العاصمة كييف حيث انطلقت صفارات الإنذار، كما أفادت وكالة إنترفاكس الأوكرانية بوقوع انفجارات أيضا في كريمنتشوك وبولتافا وسط البلاد وفي ميكولايف في الجنوب، بعد منتصف الليل.

وتأتي الهجمات بعد يوم من إعلان الكرملين ترحيبه بأي بادرة قد تساهم في تقريب نهاية الصراع في أوكرانيا، وذلك في إشارة إلى مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أول أمس الأربعاء.