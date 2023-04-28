195 من رعايا 16 دولة يصلون جدة اليوم بعد إجلائهم من السودان

وصل 195 شخصا من رعايا 16 دولة شقيقة وصديقة إلى جدة اليوم بعدما تم إجلاءهم من السودان بجهود مستمرة تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة وذلك في إطار عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة. ويحمل الرعايا الواصلون جنسيات كل من (باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، واندونيسيا، وكندا، والعراق، ومصر، وأستراليا، وسوريا)، حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "مكة"، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2991 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2872 شخصاً ينتمون لـ 80 جنسية).



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