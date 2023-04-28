الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بضرب طائرة إجلاء تركية

ياسر رشاد - القاهرة - اتهم الجيش السوداني، اليوم الجمعة، قوات الدعم السريع، بإطلاق النار على طائرة إجلاء تركية أثناء هبوطها في مطار وادي سيدنا خارج الخرطوم، على الرغم من الهدنة الجديدة التي أعلن عنها ليل الخميس – الجمعة في السودان.

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وأضاف الجيش السوداني في بيان، اليوم الجمعة، أن الطائرة من طراز C130 وقد تعرضت صباحا لإطلاق نار خلال اقترابها للهبوط بمطار وادي سيدنا، ما أدى إلى تضرر خزانات الوقود وإصابة أحد أفراد طاقمها.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش السوداني، بخرق الهدنة، الذي تم الإعلان عن سريانها منذ منتصف ليل الخميس

– الجمعة، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان، صباح اليوم الجمعة، إنه «التزاما بمبادرة الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية، ودعم الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية، وافقنا أمس الخميس على هدنة بدأت منتصف الليل، إلا أن قيادات القوات المسلحة خرقوا الهدنة منذ الصباح الباكر بالهجوم على مواقع تمركز قواتنا بالطائرات والمدافع في كل من قاعدة جبل أولياء وأم درمان».

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